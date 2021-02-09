نجم الزمالك السابق يفتح النار على موسيماني

واصل رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق هجومه على الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الاحمر بعد الخسارة من يايرن ميونخ بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.





وقال عبد العال فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "موسيماني تأخر فى التبديلات أمام بايرن ميونخ وكان يجب أن يطمع فى التعادل مع بداية الشوط الثاني ولكنه لم يفعل ذلك".





وأضاف: "نوير كان نائما خلال الشوط الأول ولم يظهر على الإطلاق والاهلي كان مضغوطا نفسيا".





ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي الخميس القادم في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بالبطولة.



