عاجل| بالحجاب..أول صور لحلا شيحة ومعز مسعود من حفل زفافهما
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:09 ص
مي مرسي
شاركت الفنانة حلا شيحة أول صورة لها من عقد قرانها من الداعية الإسلامي معز مسعود وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "شيحة" في الصورة مع معز مسعود زوجها بفستان زفاف أبيض وحجاب.
يذكر أن الفنانة حلا شيحة أقيم حفل زفافها اليوم بالداعي الإسلامي معز مسعود في أخد فنادق القاهرة وذلك عقب أخبار ارتباطهم التي اتنشرت ولم ترد عليها حلا شيحة بالنفي أو الإثبات.
وظهرت "شيحة" في الصورة مع معز مسعود زوجها بفستان زفاف أبيض وحجاب.
يذكر أن الفنانة حلا شيحة أقيم حفل زفافها اليوم بالداعي الإسلامي معز مسعود في أخد فنادق القاهرة وذلك عقب أخبار ارتباطهم التي اتنشرت ولم ترد عليها حلا شيحة بالنفي أو الإثبات.
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