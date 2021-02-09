عاجل| بالحجاب..أول صور لحلا شيحة ومعز مسعود من حفل زفافهما

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:09 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة حلا شيحة أول صورة لها من عقد قرانها من الداعية الإسلامي معز مسعود وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "شيحة" في الصورة مع معز مسعود زوجها بفستان زفاف أبيض وحجاب.

يذكر أن الفنانة حلا شيحة أقيم حفل زفافها اليوم بالداعي الإسلامي معز مسعود في أخد فنادق القاهرة وذلك عقب أخبار ارتباطهم التي اتنشرت ولم ترد عليها حلا شيحة بالنفي أو الإثبات.
عاجل| بالحجاب..أول صور لحلا شيحة ومعز مسعود من حفل زفافهما
عاجل| بالحجاب..أول صور لحلا شيحة ومعز مسعود من حفل زفافهما
عاجل| بالحجاب..أول صور لحلا شيحة ومعز مسعود من حفل زفافهما
عاجل| بالحجاب..أول صور لحلا شيحة ومعز مسعود من حفل زفافهما

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حلا شيحة الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

تصريح غير متوقع من زيدان

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع السجائر بالسوق المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ حوالي 10 ساعة

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

ثلاثي يوفنتوس مهدد بالغياب عن موقعة إنتر ميلان

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك السابق يفتح النار على موسيماني

منذ نصف ساعة

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية

منذ 40 دقيقة

أول تعليق من الشناوي بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 16 دقيقة

زيدان في موقف محرج قبل مواجهة خيتافي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

أديب عن مباراة "الأهلي -بايرن": "أي حد يفكر يحفل على الأهلي مش هيعرف"

منذ ساعة و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

"بفستان الزفاف"..منة فضالي تثير الجمهور

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

درة تشارك أول صور لها من حفل زفافها على هاني سعد بالجونة

كل سنة وأنت طيب يا أغلى الناس.. حلا شيحة تهنئ والداها بعيد ميلاده

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

غياب حلا شيحة ومعز مسعود عن حفل مهرجان القاهرة السينمائي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 م

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

12:14 ص

نجم الزمالك السابق يفتح النار على موسيماني

12:09 ص

تصريح غير متوقع من زيدان

11:30 م

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع