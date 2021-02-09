مدرب الأهلي السابق يشيد بالشناوي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:08 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
أشاد طارق سليمان مدرب حراس مرمي الأهلي السابق، بأداء محمد الشناوي حارس المارد الأحمر أمام بايرن ميونيخ في مونديال الأندية المقام حاليا بقطر. 

وقال سليمان فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الشوط الثاني بدأ يظهر بشكل جيد وكان افضل عن الشوط الاول وكان الضغط النفسي واضح على اللاعبين خلال اللقاء".

وأضاف: "بايرن ميونخ كان من الممكن أن يخرج فى الشوط الاول بنتيجة اكبر من هدف بثلاثة أهداف أو اكثر".

وعن اداء الشناوي قال: "تألق أمام بايرن ميونخ رغم الهزيمة بهدفين وبدر بانون كان حاجب الرؤية فى الهدف الأول ".

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