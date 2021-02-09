مبارتان مؤجلتان فى المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث غداً

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:07 ص
بوابة الفجر
كتب إسلام عودة
تقام غداً الثلاثاء مبارتان من مؤجلات المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث لكرة القدم. 

يستضيف مركز شباب المعمورة  على ملعبه فريق مياه البحيرة . 

ويحتل المعمورة المركز الثالث برصيد 24نقطة والفوز يصعد به للقمة فى حالة تعثرنهضة العامرية ويأمل مياه البحيرة الذى يأتى فى المركز الثالث عشر و يبلغ رصيده 10 نقاط فى تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن شبح الهبوط . 

ويصطدم دلفى على ملعبة مع نهضة العامرية حيث يأمل العامرية بقيادة مصطفى فؤاد   فى الفوز للصعود للقمة  بينما يأمل دلفى فى تحقيق الفوز للوصول للمنطقة الدافئة فى الجدول .

وفيما يلي ترتيب جدول المجموعة :
1 - اسكندرية للبترول  26 نقطة 
2 - المجد  25 نقطة
3 - م ش المعمورة 24 نقطة 
4 - نهضة العامرية 24 نقطة 
5 - الترام. 19 نقطة
6 - م ش الدلنجات 18 نقطة
7 - إيتاى البارود 16 نقطة 
8 - بدر. 16 نقطة 
9 - حوش عيسى 16 نقطة 
10 - م ش العبور 15 نقطة 
11 - دلفى 11 نقطة 
12 - م ش القبارى 11 نقطة 
13 - مياه البحيرة 10 نقاط 
14 - غزل كفر الدوار 10 نقاط 
15 - م ش كفر بولين  9 نقاط 
16 - رشيد. 7 نقاط .

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