مبارتان مؤجلتان فى المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث غداً
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:07 ص
كتب إسلام عودة
تقام غداً الثلاثاء مبارتان من مؤجلات المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث لكرة القدم.
يستضيف مركز شباب المعمورة على ملعبه فريق مياه البحيرة .
ويحتل المعمورة المركز الثالث برصيد 24نقطة والفوز يصعد به للقمة فى حالة تعثرنهضة العامرية ويأمل مياه البحيرة الذى يأتى فى المركز الثالث عشر و يبلغ رصيده 10 نقاط فى تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن شبح الهبوط .
ويصطدم دلفى على ملعبة مع نهضة العامرية حيث يأمل العامرية بقيادة مصطفى فؤاد فى الفوز للصعود للقمة بينما يأمل دلفى فى تحقيق الفوز للوصول للمنطقة الدافئة فى الجدول .
وفيما يلي ترتيب جدول المجموعة :
1 - اسكندرية للبترول 26 نقطة
2 - المجد 25 نقطة
3 - م ش المعمورة 24 نقطة
4 - نهضة العامرية 24 نقطة
5 - الترام. 19 نقطة
6 - م ش الدلنجات 18 نقطة
7 - إيتاى البارود 16 نقطة
8 - بدر. 16 نقطة
9 - حوش عيسى 16 نقطة
10 - م ش العبور 15 نقطة
11 - دلفى 11 نقطة
12 - م ش القبارى 11 نقطة
13 - مياه البحيرة 10 نقاط
14 - غزل كفر الدوار 10 نقاط
15 - م ش كفر بولين 9 نقاط
16 - رشيد. 7 نقاط .