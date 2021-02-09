خبير: القضايا الفلسطينية الشائكة ستؤجل بعد الانتخابات (فيديو)

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:04 ص
علم فلسطين
علم فلسطين
أمنية فوزي
توقع الدكتور أيمن شاهين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة، تأجيل القضايا الفلسطينية الشائكة بعد الانتخابات لضمان سيرها، مشيرا إلى أن الملف الوحيد المعروض في حوار القاهرة للفصائل الفلسطينية هو ملف الانتخابات وكيف تتم وكافة التفاصيل المتعلقة بها.

وأضاف "شاهين"، في حديثه لقناة "الغد"، الثلاثاء، أن أمور التفاؤل والتشاؤم ليس لها علاقة بما يجري على الأرض، موضحا أن اجتماع وزراء خارجية العرب اليوم، كان اجتماعا إيجابيا خلاف 4 سنوات مضت من الخلافات العربية.

وأوضح  أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة، أن اجتماع اليوم الأول للفصائل الفلسطينية مع البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب اتسم بالإيجابية الكاملة، مشيرا إلى أن هناك إدارة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية مع قدوم الرئيس المنتخب جو بايدن والاهتمام بالقضية الفلسطينية خلال الرئيس السابق دونالد ترامب ومواقف تجاه القضية، مؤكدا أن هناك اتفاقا بين حركتي فتح وحماس، بشأن الانتخابات وهو نتاج عن تفهمات أسطنبول كذلك كافة القضايا العالقة بشأن القضية الفلسطينية والتي ستؤجل لما بعد الانتهاء من الانتخابات ومناقشتها والخوض في الملفات الشاكئة مع الحكومة.

هذا، وانطلقت جلسات الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، وتناقش الفصائل خلال الاجتماعات التي تستمر يومين القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني، وإجراء الانتخابات العامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوار فلسطينى حركة فتح حركة حماس بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك السابق يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 12 ساعة

إبراهيم سعيد يكشف سبب هزيمة الأهلي من بايرن ميونيخ

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح غير متوقع من زيدان

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع السجائر بالسوق المصري

منذ حوالي 10 ساعات

الخليفي يعد فلورنتينو بيريز بعدم المساس بنجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 4 ساعات

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

طارق فهمي: البدائل الأمريكية لصفقة القرن الأخطر على القضية الفلسطينية

خبير سياسي يكشف أهم الملفات التي سيناقشها الرئيس الفلسطيني خلال زيارته لمصر

أكاديمي: ما يحدث بين غزة ورام الله "فوضى قانونية"

أكاديمي يكشف أسباب وتداعيات قمع حماس للمظاهرات في غزة (فيديو)

أستاذ علوم سياسية: غياب البعد السياسي أفشل "مؤتمر المنامة"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 م

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

01:30 ص

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

08:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع