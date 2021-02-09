ننشر نتائج انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية، اليوم الإثنين، عن نتائج الانتخابات التي أجُريت على منصب النقيب ومقعد للشباب و14 مقعدا بمجلس النقابة عن المحاكم الجزئية.

وفاز المحامي عبدالحليم علام، بمنصب نقيب المحامين في الإسكندرية، كما فاز بمقعد عضو الشباب المحامي أحمد عبدالهادي، وعن مقعد المنتزة فاز المحامي أشرف عبدالمعطي، وعن مقعد الرمل المحامي جمال خضر، وعن الجمرك، فاز المحامي غريب السيد.

كما فاز كل من، المحامي خالد المصري عن مقعد العطارين، والمحامي عاصم حسن عن مقعد سيدي جابر، وعن مقعد اللبان المحامي محمد إبراهيم، وفاز عن محرم بك المحامي ناصر عبدالسميع، وعن المنشية، فاز المحامي السيد علي، وعن مقعد مينا البصل فاز المحامي علي بيومي، كما فاز المحامي محمد الدمياطي عن مقعد كرموز.

فيما فاز عن برج العرب المحامي سالم السمالوسي، وعن العامرية فاز المحامي، ممدوح سباق، وفاز المحامي محمد يوسف عن الدخيلة، وفاز عن مقعد باب شرق المحامي عصام عادل.

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