بعد تضررها من مياه الأمطار.. إعمار 36 منزلا ببني سويف (صور)

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:45 ص
جانب من الجولة
جانب من الجولة
احمد فتحي الدسوقي
كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رئيس مركز ومدينة بني سويف اللواء وليد البيلي بتفقد عددًا من المنازل المطورة بقرية الحماوي بعد انتهاء أعمال تأهيلها والتي نفذتها جمعية الأورمان بالتعاون مع البنك الأهلى المصري، وذلك تمهيدًا لافتتاحها خلال الأيام القلية القادمة.

وتفقد رئيس المدينة يرافقه فاروق الديري رئيس قرية بليفيا، وإمام أحمد مدير مشروعات الأورمان ببني سويف، أعمال تأهيل وإحلال وتجديد المنازل وعددها 36 منزلًا خاصة بالأسر الأولى بالرعاية والتي تضررت من مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة أوائل ديسمبر الماضي،حيث شملت أعمال التأهيل: تعريش وتسقيف وتركيب نوافد وأعمال محارة ودهانات ورفع كفاءة دورات المياه وصيانة ووتجديد وصلات الكهرباء والمياه.

وأشاد "البيلي" بالدور الكبير الذي تقوم بها جمعية الأورمان في ملف إعمار القرى الأكثر احتياجا، والتي أصبحت نموذجا رائد في هذا المجال، مشيرا إلى المجهودات العظيمة التي تقوم بها الجمعية في إعادة تأهيل ورفع كفاءة منازل الفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.
بعد تضررها من مياه الأمطار.. إعمار 36 منزلا ببني سويف (صور)
بعد تضررها من مياه الأمطار.. إعمار 36 منزلا ببني سويف (صور)
بعد تضررها من مياه الأمطار.. إعمار 36 منزلا ببني سويف (صور)
بعد تضررها من مياه الأمطار.. إعمار 36 منزلا ببني سويف (صور)
بعد تضررها من مياه الأمطار.. إعمار 36 منزلا ببني سويف (صور)
بعد تضررها من مياه الأمطار.. إعمار 36 منزلا ببني سويف (صور)
بعد تضررها من مياه الأمطار.. إعمار 36 منزلا ببني سويف (صور)
بعد تضررها من مياه الأمطار.. إعمار 36 منزلا ببني سويف (صور)
بعد تضررها من مياه الأمطار.. إعمار 36 منزلا ببني سويف (صور)
بعد تضررها من مياه الأمطار.. إعمار 36 منزلا ببني سويف (صور)
بعد تضررها من مياه الأمطار.. إعمار 36 منزلا ببني سويف (صور)
بعد تضررها من مياه الأمطار.. إعمار 36 منزلا ببني سويف (صور)
بعد تضررها من مياه الأمطار.. إعمار 36 منزلا ببني سويف (صور)
بعد تضررها من مياه الأمطار.. إعمار 36 منزلا ببني سويف (صور)
بعد تضررها من مياه الأمطار.. إعمار 36 منزلا ببني سويف (صور)
بعد تضررها من مياه الأمطار.. إعمار 36 منزلا ببني سويف (صور)
بعد تضررها من مياه الأمطار.. إعمار 36 منزلا ببني سويف (صور)
بعد تضررها من مياه الأمطار.. إعمار 36 منزلا ببني سويف (صور)
بعد تضررها من مياه الأمطار.. إعمار 36 منزلا ببني سويف (صور)
بعد تضررها من مياه الأمطار.. إعمار 36 منزلا ببني سويف (صور)

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