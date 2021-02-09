بعد تضررها من مياه الأمطار.. إعمار 36 منزلا ببني سويف (صور)

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رئيس مركز ومدينة بني سويف اللواء وليد البيلي بتفقد عددًا من المنازل المطورة بقرية الحماوي بعد انتهاء أعمال تأهيلها والتي نفذتها جمعية الأورمان بالتعاون مع البنك الأهلى المصري، وذلك تمهيدًا لافتتاحها خلال الأيام القلية القادمة.





وتفقد رئيس المدينة يرافقه فاروق الديري رئيس قرية بليفيا، وإمام أحمد مدير مشروعات الأورمان ببني سويف، أعمال تأهيل وإحلال وتجديد المنازل وعددها 36 منزلًا خاصة بالأسر الأولى بالرعاية والتي تضررت من مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة أوائل ديسمبر الماضي،حيث شملت أعمال التأهيل: تعريش وتسقيف وتركيب نوافد وأعمال محارة ودهانات ورفع كفاءة دورات المياه وصيانة ووتجديد وصلات الكهرباء والمياه.



