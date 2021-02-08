الأولمبياد الخاص يكشف شعار التنين الأسطوري للألعاب العالمية الشتوية كازان ٢٠٢٢ بمشاركة مصر و107 دولة أخرى

كشفت اللجنة المنظمة للألعاب العالمية الشتوية كازان 2022 يوم الاثنين عن شعار الألعاب العالمية خلال حدث أقيم في كازان كرملين، والذي يعد أحد مواقع اليونسكو للتراث الثقافي العالمي. ، ويحمل الشعار رمزية غنية وقد تم تطويره جزئيًا من خلال مسابقة محلية ضمت أبرز المصممين من جميع أنحاء روسيا. تستند الهوية المرئية للشعار على الزيلانت وهو يحتضن ورده التوليب، وهو المفهوم الذي إختاره فائز المسابقة المصمم أرتيميليبيديف، و الزيلانت هو رأس تنين اسطوري واعتبر منذ 1970 رمزا لكازان، ووردة التوليب والتي توجد بكثرة في منطقة تتارستان وتمثل نهر الفولجا، ويعتبر الشعار رمزاً للصداقة والضيافة والفرح التي ستشهدها الألعاب و هي تستقبل ألفان من لاعبي الأولمبياد الخاص من 107 دولة من بينهم 22 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي وسط الشعار ، هناك خمس شخصيات تطير في دائرة لتمثيل حركة الأولمبياد الخاص الدولى. حول الأشكال الطائرة يوجد نهر الفولجا ، أكبر نهر في أوروبا ، والتي تقع على ضفافه مدينة كازان. يطوق التنين الأسطوري الشعار لأنه يحمي ويرحب بجميع المشاركين والضيوف في الألعاب.

إطلاق الشعار الخاص بالألعاب العالمية دفع المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص الدولى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعبير عن سعادته بمواصلة إقامة الألعاب العالمية منذ عام 1968 وبالرغم من الظروف شديدة الصعوبة بسبب جائحة كورونا التى هزت جميع دول العالم.

كما أضاف عبد الوهاب أن الأولمبياد الخاص يتابع وعن كثب التطورات الخاصة بفيروس كورونا فى مختلف دول العالم من منطلق حرصنا الشديد على لاعبينا، وأنه قد تم تخصيص خبراء من داخل المؤسسه وخارجها مهمتهم مراقبة الجائحه عن قرب وعمليات التطعيم وتوزيع اللقاحات لإتخاذ القرارات المناسبة من الآن وحتى بداية الألعاب ، وأكد بأن برامج المنطقة تستعد على قدم وساق من أجل المشاركة فى إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لضمان صحة وسلامة اللاعبين.

وقالت أولجا سلوتسكير رئيسة الأولمبياد الخاص الروسي: "نعتقد أن مثل هذا الشعار الملون والتميمة سيلفت إنتباه أي شخص. وهو يلفت الإنتباه إلى هدف الأولمبياد الخاص الروسي وهو تطوير مجتمع يتسم بالدمج والعدالة وتكافؤ الفرص للجميع بإختلاف قدراتهم".

وقال فلاديمير ليونوف رئيس وزارة الرياضة في ولاية تتارستان: "نحن فخورون جدًا بأن رموز قازان أصبحت التميمة الرسمية للألعاب. الزيلانت ليس مثل التنانين الأخرى. إنه ودود وعفوي، ويضيف الإشراق والروح والتنوع إلى الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص."

وكان الإحتفال بالكشف عن شعار كازان قد تم بثه على الهواء مباشرة من كرملين كازان خلال حفل موسيقي مع مغنية الميزوسوبرانو ليزا نوفيكوفا والملحن الروسي الأوكراني إيغور كروتوي.ليزامن ذويالإعاقة فكرية ولديها قناة YouTubeبقاعدة معجبين تضم العديد من مطربي الأوبرا المحترفين. و قدمت ليزا مقطوعة موسيقية من الأوبرا الإيطاليةUlisseحول التركيز على الرحلة بدلاً من الوجهة، كما شارك فى الحفل إيغور كروتوي وهو مؤلف موسيقي أوكراني روسي ومؤدي ومنتج ومروج موسيقى.

وسوف تفتتح الألعاب العالمية الشتوية كازان 2022 في 22 يناير 2022، وبحضور 2000 لاعب من أكثر من 107 دولة بدعم من 3000 متطوع. تعتبر كازان العاصمة الرياضية الغير رسمية لروسيا ، ولديها المرافق الرياضية والبنية التحتية وقاعدة المتطوعين لإجراء مسابقات عالمية.وستتاح الفرصة للاعبي الأولمبياد الخاص والشركاء الموحدين للمنافسة في سبع رياضات وهم التزلج الألبي والتزلج على الجليد والفلوربول و التزلج الريفي على الثلج والتزلج على الجليد والتزلج السريع على مضمار قصير والجري على الجليد.