عمرو أديب: المواطن العربي لم يعد مهتما بدرجة كبيرة بمتابعة القضية الفلسطينية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن المواطن العربي لم يعد مهتما بدرجة كبيرة بمتابعة أخبار القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن هناك دول اضطرت بسبب ظروف معينة على مدار العشر سنوات الماضية تهتم بشئونهم الداخلية أكثر من القضية الفلسطينية، مضيفا: "والحج أبو حنان جه نيل الدنيا أكتر".

وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، على انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم بشأن القضية الفلسطينية، قائلا: "يبدو أن في أمل"، مشيرا إلى أن مصر دورها محور في القضية الفلسطينية، حيث هناك 14 فصيل فلسطيني مجتمعين في مصر للمناقشة.

وأضاف، "كل أملنا أن فتح وحماس يصطلحوا"، لافتا إلى أن الحوار الذي ترعاه مصر نتيجة جهد لمدة شهور سنوات، متابعا: "يارب تمضي القضية الفلسطينية للأمام".

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