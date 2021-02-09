شطة": أتوقع تحقيق المركز الثالث بكأس العالم ومباراتنا مع بالميراس ليست بالسهلة"

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:52 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد محمد عبد المنعم "شطة"، نجم النادي الأهلي السابق، أن أداء الأهلي في مباراة اليوم مع بايرن ميونخ كان جيد، لكن لم يصل اللاعبين إلى مرمى نوير كثيرًا، موضحًا أن مباراة الأهلي المقبلة مع بالميراس ليست بالسهلة وتحتاج أداء أقوى، متوقعًا أن يحقق الأهلي المركز الثالث في المباراة المقبلة.

وأضاف شطة، خلال تحليل مباراة الأهلي والبايرن، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن لاعبي النادي الأهلي بالنسبة لإفريقيا تؤدي بشكل جيد وكبير، مؤكدًا أنه وعند القفز للعالمية كهذه المباراة يحتاج الأهلي لاعبين أقوى ليتماشوا مع الطموح الكبير للفريق، متابعًا: "يجب أن لا نطالب اللاعبين بأداء وطموح لا نستطيع تحقيقه".

وأوضح أنه يجب إعداد لاعبي النادي الأهلي نفسيًا بشكل أقوى قبل مثل هذه المباريات للتخلص من الخوف والتوتر قبل النزول لأرض الملعب، متابعًا: "لاعبي البايرن وقفت وقالت كفاية كده.. والأهلي كان لا يمكن يحرز هدف".

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