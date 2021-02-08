نشرة حوادث الفجر: مصادر تكشف عن تفاصيل جديدة حول واقعة قتل صاحب سلسلة مطاعم شهيرة بأكتوبر
الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:31 م
هدير حمزة
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
النيابة تأمر بإيداع رضيع بدور رعاية عثر عليه بالمرج
أمرت نيابة المرج الجزئية بوضع رضيع حديث الولادة الذي عثر عليه أمام عيادة طبيب بأحد دور رعاية الأطفال التابعة للدولة لتلقي الدعم والرعاية اللازمة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
مصادر تكشف عن تفاصيل جديدة حول واقعة قتل صاحب سلسلة مطاعم شهيرة بأكتوبر
نفت مصادر أمنية مسؤولة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن أن ما قُتل برصاص خفراء بمدينة 6 أكتوبر، هو صاحب سلسلة مطاعم صبحي كابر. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
وفد من النيابة الإدارية يباشر للتحقيقات بموقع عقار الإسكندرية المائل (صور)
قامت النيابة الإدارية اليوم بمباشرة التحقيقات والاستماع لأقوال كل من رئيسة حي غرب الإسكندرية، ومدير الإدارة الهندسية، ومسؤولة الإسكان بالحي، بشأن عقار "إسكندرية المائل “والكائن بمنطقة كوم الشقافة بكرموز،
محل التحقيق وكافة الإجراءات المتخذة بشأنه منذ بناؤه بدون ترخيص في ٢٠٠٩ وحتى الأن.
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رفض يشغلنا.. اعترافات المتهمين بقتل صاحب مطاعم بأكتوبر
كشفت تحقيقات النيابة العامة، بأكتوبر تفاصيل مقتل صاحب سلسلة مطاعم شهير على يد ٤ خفراء، وتبين أن المتهمين كانوا في انتظار المجني عليه عند مزرعته الخاصة بمنطقة الحزام الأخضر، وأطلقوا عليه ١٣ طلقة، وذلك بسبب رفضه لعملهم لديه بالمزرعة الخاصة.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
النيابة تأمر بإيداع رضيع بدور رعاية عثر عليه بالمرج
أمرت نيابة المرج الجزئية بوضع رضيع حديث الولادة الذي عثر عليه أمام عيادة طبيب بأحد دور رعاية الأطفال التابعة للدولة لتلقي الدعم والرعاية اللازمة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
مصادر تكشف عن تفاصيل جديدة حول واقعة قتل صاحب سلسلة مطاعم شهيرة بأكتوبر
نفت مصادر أمنية مسؤولة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن أن ما قُتل برصاص خفراء بمدينة 6 أكتوبر، هو صاحب سلسلة مطاعم صبحي كابر. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
وفد من النيابة الإدارية يباشر للتحقيقات بموقع عقار الإسكندرية المائل (صور)
قامت النيابة الإدارية اليوم بمباشرة التحقيقات والاستماع لأقوال كل من رئيسة حي غرب الإسكندرية، ومدير الإدارة الهندسية، ومسؤولة الإسكان بالحي، بشأن عقار "إسكندرية المائل “والكائن بمنطقة كوم الشقافة بكرموز،
محل التحقيق وكافة الإجراءات المتخذة بشأنه منذ بناؤه بدون ترخيص في ٢٠٠٩ وحتى الأن.
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
رفض يشغلنا.. اعترافات المتهمين بقتل صاحب مطاعم بأكتوبر
كشفت تحقيقات النيابة العامة، بأكتوبر تفاصيل مقتل صاحب سلسلة مطاعم شهير على يد ٤ خفراء، وتبين أن المتهمين كانوا في انتظار المجني عليه عند مزرعته الخاصة بمنطقة الحزام الأخضر، وأطلقوا عليه ١٣ طلقة، وذلك بسبب رفضه لعملهم لديه بالمزرعة الخاصة.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا