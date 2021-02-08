"البرتاجي" يعرب عن ارتياحه لتحسن الوضع الأمني على الحدود مع ليبيا

أعرب وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي اليوم، عن ارتياحه لتحسن الوضع الأمني على الحدود التونسية الليبية.

وأكد البرتاجي إثر الاستماع له من قبل لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، على جاهزية واستعداد الجيش التونسي لحماية الحدود التونسية من كل محاولات التهريب والجريمة المنظمة.

وبين أن الوضع على مستوى الحدود التونسية الليبية سائر نحو التحسن بما أن مختلف الفرقاء الليبيين في تفاوض عبر الحوار، وهو ما ينعكس إيجاباً على الوضع الأمني في ليبيا وعلى الحدود التونسية الليبية.