تصريح غير متوقع من زيدان

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، أنه لا يزال يمتلك فريقاً ممتازاً رغم الموسم الصعب، ويؤمن بأنه يحتفظ بثقة النادي، لكن لا يمكنه ضمان استمراره في العام المقبل.
رد زيدان بقوة على الصحافيين قبل فوزه 2-1 على هويسكا، حين طالب بمنح احترام أكبر له ولفريقه وقال: "أخبروني في وجهي إذا كنتم تعتقدون أنني يجب أن أغادر".
وبدا هادئاً في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين قبل مواجهة خيتافي، لكنه تجنب الحديث عن استمراره حتى نهاية عقده في يونيو (حزيران) 2022.
وقال: "سنرى ذلك لاحقاً، وأهم شيء العمل يومياً، وهذا ما يشغلني".
وأضاف: "لا يمكننا تغيير ما حدث، لكن ما يمكنني قوله إن كل المستمرين في النادي يستحقون العمل في سلام، ويمكن للناس قول أي شيء عنا لكننا لا نزال نؤمن بأنفسنا".
وتابع: "لماذا أترك شيئاً استمتع به؟، نمر بفترة صعبة حالياً، وهذه هي الحياة، ونعرف أن ريال مدريد يجب أن ينافس دائماً، وستحدث تغييرات باستمرار".
وتابع: "نحن جميعاً في نفس المركب، وأشعر بالدعم، وفي الأوقات الصعبة يجب أن نحاول تغيير الأوضاع، وأعلم أننا نملك فريقاً رائعاً، ولن يمنعنا أي شيء من مواصلة العمل الجاد".

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