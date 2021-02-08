منة فضالي تستأنف تصوير مشاهدها في "مقابلة مع السيد آدم" في دمشق

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:54 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
استأنفت الفنانة منة فضالي اليوم الاثنين في دمشق تصوير مشاهد دورها بمسلسلها الجديد "مقابلة مع السيد آدم"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل.

وكانت منة قد وصلت إلى دمشق في وقت سابق، لتصوير دورها في المسلسل.

وتجسد منة في المسلسل شخصية "نور الرحال"، وهي خبيرة تجميل مصرية تذهب إلى سوريا من أجل البحث عن شقيقتها التي اختفت في ظروف غامضة، والمسلسل من تأليف وإخراج فادي سليم.

في سياق متصل، شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت منة فضالي بإطلالة مميزة بهاف ستومك قائلة: "خليك متفائل لو عايز تنجح، لا تستلم وهتقدر تعدي، صباح الخير سوريا ".

يذكر منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".

"قيد عائلي" من بطولة الفنانين عزت العلايلي وصلاح عبدالله وبوسي، وميرڤت أمين، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز، ريم البارودى، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".

وفي سياق آخر، شاركت منة فضالي في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضي وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منة فضالي

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أديب عن مباراة "الأهلي -بايرن": "أي حد يفكر يحفل على الأهلي مش هيعرف"

منذ ساعة و 27 دقيقة

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ حوالي 10 ساعة

ثلاثي يوفنتوس مهدد بالغياب عن موقعة إنتر ميلان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع السجائر بالسوق المصري

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة و نصف

زيدان في موقف محرج قبل مواجهة خيتافي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك السابق يفتح النار على موسيماني

منذ نصف ساعة

أول تعليق من الشناوي بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تصريح غير متوقع من زيدان

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

محمد نجاتي ومنة فضالي مع المخرج تامر حمزة لاستكمال "قيد عائلي" (صور)

تعرف على اسم شخصية محمد محمود عبد العزيز في "قيد عائلي"

انتهاء تصوير مسلسل "حب عمرى" في هذا الموعد

شاهد.. أحدث ظهور للفنانة منه فضالي

منه فضالي تستعرض لياقتها عبر "انستجرام" برفع أثقال

منة فضالي توجه رسالة لجمهورها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 م

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

12:14 ص

نجم الزمالك السابق يفتح النار على موسيماني

12:09 ص

تصريح غير متوقع من زيدان

11:30 م

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع