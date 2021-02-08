منة فضالي تستأنف تصوير مشاهدها في "مقابلة مع السيد آدم" في دمشق

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استأنفت الفنانة منة فضالي اليوم الاثنين في دمشق تصوير مشاهد دورها بمسلسلها الجديد "مقابلة مع السيد آدم"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل.



وكانت منة قد وصلت إلى دمشق في وقت سابق، لتصوير دورها في المسلسل.



وتجسد منة في المسلسل شخصية "نور الرحال"، وهي خبيرة تجميل مصرية تذهب إلى سوريا من أجل البحث عن شقيقتها التي اختفت في ظروف غامضة، والمسلسل من تأليف وإخراج فادي سليم.



في سياق متصل، شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت منة فضالي بإطلالة مميزة بهاف ستومك قائلة: "خليك متفائل لو عايز تنجح، لا تستلم وهتقدر تعدي، صباح الخير سوريا ".



يذكر منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".



"قيد عائلي" من بطولة الفنانين عزت العلايلي وصلاح عبدالله وبوسي، وميرڤت أمين، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز، ريم البارودى، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".



وفي سياق آخر، شاركت منة فضالي في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضي وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

