أستاذ القوة الكهربائية: العدادات مسبوقة الدفع تلغي فرص الخطأ وتتبع استخدامنا للطاقة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:44 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال محمد صلاح السبكي، أستاذ القوى الكهربائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات الذكية تلغي الكثير من فرص الخطأ وتتبع الاستخدام لكل الأجهزة في المنزل.

ووجه "السبكي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين رسالة طمأنة إلى المواطنين الذين يتخوفون من فكرة تغيير العداد الكهربي إلى العداد الذكي بحجة أنها لا تقوم بالقراءة بشكل صحيح، مؤكدًا أن هذه العدادات تتبع استخدامنا للطاقة بشكل مباشر وبشكل يومي.

وأشار إلى أن تغيير التعريفة الكهربائية وشرائح الاستخدام المتدرجة والزيادة في أسعار الشرائح جعل لا يوجد فرق بين العداد القديم والعداد مسبوق الدفع خاصة أن هذه العدادات تتبع استخدام الطاقة بشكل مباشر ويومي، بل أنها تعطي للمستهلك أفضلية متابعة استهلاكه ومحاولة ترشيده.

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