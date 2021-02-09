بولتون: إدارة بايدن لن تكرر أخطاء ترامب

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق الأمريكي في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تكرر أخطاء الرئيس السابق، دونالد ترامب، في الاتفاق النووي، مضيفا أن إيران استخدمت مواردها لتمويل الإرهاب بالمنطقة.





وأضاف "بولتون"، في حديثه لقناة "الغد"، أنه بايدن يريد العودة للاتفاق النووي مع طهران وهو منذ عام 2015، موضحا أن هذا الاتفاق سيئ للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والعالم أجمع.





وتابع مستشار الأمن القومي السابق الأمريكي، أن طهران تشكل خطرا كبيرا عن ذي قبل، مشيرا إلى أنها لديها تمويلات كبيرة في المنطقة للقيام بعمليات عسكرية في المنطقة وتهدد استقرار المنطقة ككل.



