أسعار النفط تواصل القفز بالختام و"برنت" يتجاوز الـ 60 دولار

واصلت أسعار النفط القفز بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، ليتجاوز خام "برنت" مستوى 60 دولاراً لأول مرة في عام.









ويأتي ارتفاع أسعار الخام مع التفاؤل بشأن المزيد من التحفيز في الولايات المتحدة مما يدعم الاقتصاد وبالتالي الطلب على النفط.





ويساعد تعهد السعودية بتخفيضات إضافية للإمدادات في فبراير ومارس، فضلاً عن قيود الإنتاج التي تقرها "أوبك+" في دعم أسعار النفط.





وكانت أسعار النفط الأمريكي حققت مكاسب أسبوعية بنحو 9 بالمائة هي الأكبر منذ أكتوبر .





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 2 بالمائة إلى 57.97 دولار للبرميل.





كما صعد سعر العقود الآجلة للخام القياسي برنت بنحو 2.1 بالمائة إلى 60.56 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يناير لعام 2020.