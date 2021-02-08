أسعار النفط تواصل القفز بالختام و"برنت" يتجاوز الـ 60 دولار

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر
واصلت أسعار النفط القفز بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، ليتجاوز خام "برنت" مستوى 60 دولاراً لأول مرة في عام.


ويأتي ارتفاع أسعار الخام مع التفاؤل بشأن المزيد من التحفيز في الولايات المتحدة مما يدعم الاقتصاد وبالتالي الطلب على النفط.

ويساعد تعهد السعودية بتخفيضات إضافية للإمدادات في فبراير  ومارس، فضلاً عن قيود الإنتاج التي تقرها "أوبك+" في دعم أسعار النفط.

وكانت أسعار النفط الأمريكي حققت مكاسب أسبوعية بنحو 9 بالمائة هي الأكبر منذ أكتوبر .

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 2 بالمائة إلى 57.97 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة للخام القياسي برنت بنحو 2.1 بالمائة إلى 60.56 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يناير  لعام 2020.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر البرنت خام برنت اسعار النفط أسعار النفط الامريكي

أخبار تهمك

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة علي معلول أمام بايرن ميونخ

منذ 38 دقيقة

7 أرقام تحققت من هزيمة الأهلي أمام بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية

منذ ساعة و 22 دقيقة

زيدان في موقف محرج قبل مواجهة خيتافي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع السجائر بالسوق المصري

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مولر يلتقط صورة بقميص كهربا.. وحساب البايرن: ضحكتك فيها كهربا

منذ ثلث ساعة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ يوم

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف على إصابة نجم الأهلي بعد خروجه أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعة

هدف الأهلي والزمالك السابق.. بيليات يتلقى عرضين من الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أول تعليق من الشناوي بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:25 م

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

08:34 م

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

06:00 م

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع