أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة بايرن ميونيخ كانت صعبة للغاية اليوم، والجميع يدرك جيدًا حجم وقوة بطل أوروبا، الذي سبق أن فاز على أندية كبيرة جدا بنتائج أكبر من اليوم.

وأضاف: «مباراة اليوم كانت فرصة جيدة جدا من أجل الوقوف على مستواك كبطل إفريقيا في مواجهة الفرق الكبيرة وتحديدًا من القارة الأوروبية».

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي قدم مستوى جيدًا جدا أمام الدحيل القطري، ولكننا عانينا اليوم أمام بطل أوروبا وهو أمر طبيعي.

وأضاف أنه يتوقع تتويج بايرن ميونيخ بلقب كأس العالم للأندية، خاصة أنه أمر طبيعي، ولكن علينا أن نمنح الفريق المكسيكي حقه أيضًا بعد الوصول إلى المباراة النهائية. 

وأوضح موسيماني أنه حزين من الخسارة وعدم الوصول إلى المباراة النهائية، مؤكدًا: «لا يوجد مدرب يتعرض للخسارة ويكون سعيدًا، من الطبيعي أن أشعر بالحزن».

وأضاف المدير الفني للأهلي: «قمنا بتحضير اللاعبين بشكل جيد جدا قبل مباراة اليوم، والآن هدفنا هو القتال من أجل الفوز بالمباراة المقبلة لحصد الميدالية البرونزية».

وأكمل: «نتطلع إلى تحقيق المركز الثالث في هذه البطولة أمام بالميراس، وعلينا أن نعمل بقوة من أجل ذلك، فريقي لم يكن خائفًا في مباراة اليوم، نواجه فريقًا قويًّا جدا، وهو بطل أوروبا ولكن في الوقت نفسه قدمنا مستوى جيدًا وتحديدًا من الناحية الدفاعية».

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد أنه من الصعب أن تخلق فرصًا عديدة ومتنوعة أمام فريق كبير بحجم وقوة بايرن ميونيخ.

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