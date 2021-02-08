رضا عبد العال: مش مقتنع بأداء موسيماني.. والناس عايزاني أطبل

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:08 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

أكد رضا عبد العال، لاعب النادي الزمالك والأهلي السابق، أنه دائمًا ما يحلل المباريات بشكل منطقي ويجب التطرق للإيجابيات والسلبيات ونقاط الضعف في الفريق، متابعًا: "الناس عايزاني أطبل وأنا مش كده".

وأضاف "عبد العال"، خلال تحليل مباراة الأهلي والبايرن، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه ليس مقتنع إلى الآن بأداء وخطط موسيماني مع النادي الأهلي، موضحًا أنه لا يصلح لتدريب النادي الأهلي، مؤكدًا أن مباراة اليوم هي مباراة اللاعبين من المقام الأول.

وتابع: "الضغط كان كبير على لاعبي الأهلي، وأداء لاعبي الدفاع كان جيد جدًا، ولاعبي منتصف الملعب كان قوي.. دول ماتوا"، موضحًا أن كان الضغط كبير على لاعبي نص الملعب لعدم ارتداد الأطراف الهجومية لمساندتهم دفاعيًا.

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