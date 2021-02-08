بالصور.. سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز تنضمان إلى جميعة أبناء فناني مصر للثقافة والفنون

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

وقعت مساء اليوم النائبة الفنانة سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، والفنانة القديرة سميحة أيوب على استمارة انضمام إلى جميعة أبناء فناني مصر للثقافة والفنون وذلك بمقر الجمعية بوسط البلد وبحضور رئيس الجمعية المستشار ماضي الدقن نجل الفنان توفيق الدقن.

حيث حرص عدد كبير على الحضور من أبناء الفنانين منهم أحمد محمد رضا، وإيمان محمد شوقي، ومنال مجدي وهبة، وإيمان محمود حميدة، كما حضرت كلا من مريم ورنا محمود الجندي اللتان انضمتا إلى الجمعية أيضا.
بالصور.. سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز تنضمان إلى جميعة أبناء فناني مصر للثقافة والفنون
بالصور.. سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز تنضمان إلى جميعة أبناء فناني مصر للثقافة والفنون
بالصور.. سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز تنضمان إلى جميعة أبناء فناني مصر للثقافة والفنون
بالصور.. سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز تنضمان إلى جميعة أبناء فناني مصر للثقافة والفنون
بالصور.. سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز تنضمان إلى جميعة أبناء فناني مصر للثقافة والفنون
بالصور.. سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز تنضمان إلى جميعة أبناء فناني مصر للثقافة والفنون
بالصور.. سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز تنضمان إلى جميعة أبناء فناني مصر للثقافة والفنون
بالصور.. سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز تنضمان إلى جميعة أبناء فناني مصر للثقافة والفنون

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