مخاطر تناول الأدوية دون استشارة الطبيب (فيديو)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أحمد فاروق، ماجستير علم تصميم الأدوية ومتخصص في علم الكيمياء الحيوية، إن الغالبية العظمى من المرضى يُقبلون على تناول بعض الأدوية دون استشارة الطبيب، لاعتقادهم أن هناك بعض المشكلات الصحية التي يمكن التعافي منها دون المراجعة الطبية، مثل الحصول على مجموعة البرد المنتشرة بالصيدليات لعلاج نزلات البرد، دون إدراك أن هذه العادة قد تعرضهم لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة.

وأضاف "فاروق"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حياتك صحتك"، الذي تقدمه الإعلامية نورين شحاتة، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أنه عند تناول الأدوية بشكل عشوائي تزداد احتمالية الإصابة بالآثار الجانبية لهذه العقاقير، والمتمثلة في "القيء، والدوخة، والصداع، ونزيف بالجهاز الهضمي"، فعلى سبيل المثال قد يشعر الإنسان عند تناول مضادات الهيستامين المعالجة للحساسية بفقدان التوازن والرغبة الشديدة في النعاس.

وتابع: "قد تتفاعل الأدوية مع بعض البعضها عند تناولها في نفس الوقت؛ الأمر الذي يُهدد الصحة العامة ببعض الأضرار، فمثلًا إذا تناول الشخص دواءً مسكنًا -مثل أيبوبروفين- مع دواء مضاد للالتهاب، فمن الممكن أن يضر ذلك بصحة الكلى أو الكبد، لأنهما يحتويان على المواد النشطة نفسها"، ولا تقتصر مخاطر تفاعل الأدوية مع بعضها البعض على الإضرار بصحة المريض، بل قد تفقد بعض العقاقير فعاليتها عند تناولها مع عقاقير أخرى.

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