ثلاثي يوفنتوس مهدد بالغياب عن موقعة إنتر ميلان

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أصبح  ثلاثي يوفنتوس مهدد بالغياب أمام إنتر ميلان، غداً الثلاثاء، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا، أنه من المتوقع أن يغيب قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي عن تشكيلة يوفنتوس ضد إنتر ميلان، بعد تعرضه لإصابة طفيفة في العضلات أمام روما في وقت سابق هذا الأسبوع، وعلى الرغم من أن حالته البدنية ليست خطيرة، إلا أن بيرلو لا ينوي المخاطرة به ضد الإنتر.

وعلى الرغم من أن باولو ديبالا قد يعود إلى قائمة الفريق، ويبدأ على مقاعد البدلاء، إلا أن بيرلو قد يضطر إلى الاستغناء عن موراتا، وآرثر ميلو.

وقد تم تأكيد إصابة لاعب خط الوسط البرازيلي آرثر بالحمى، بينما يعاني موراتا من أنفلونزا في المعدة، ومن المرجح أن يغيب لاعب خط وسط برشلونة السابق عن مباراة إنتر، بينما سيبدأ المهاجم الإسباني من مقاعد البدلاء إذا تعافى في الوقت المناسب.

واستبدل موراتا بديان كولوسيفسكي في الشوط الثاني من مباراة يوفنتوس وروما السبت الماضي، وكشف بيرلو أن اللاعب السويدي سيبدأ ضد "النيراتزوري.

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ يوم

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

زيدان في موقف محرج قبل مواجهة خيتافي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. تعرف على إصابة نجم الأهلي بعد خروجه أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 34 دقيقة

هدف الأهلي والزمالك السابق.. بيليات يتلقى عرضين من الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 39 دقيقة

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد في ورطة قبل مواجهة خيتافي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

نوير: سعداء بالتأهل لنهائي مونديال الأندية.. ونعلم أن الأهلي بايرن ميونخ إفريقيا

منذ أقل من ساعة

7 أرقام تحققت من هزيمة الأهلي أمام بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من الشناوي بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع السجائر بالسوق المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:25 م

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

08:34 م

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

06:00 م

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع