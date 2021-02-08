ثلاثي يوفنتوس مهدد بالغياب عن موقعة إنتر ميلان

أصبح ثلاثي يوفنتوس مهدد بالغياب أمام إنتر ميلان، غداً الثلاثاء، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا، أنه من المتوقع أن يغيب قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي عن تشكيلة يوفنتوس ضد إنتر ميلان، بعد تعرضه لإصابة طفيفة في العضلات أمام روما في وقت سابق هذا الأسبوع، وعلى الرغم من أن حالته البدنية ليست خطيرة، إلا أن بيرلو لا ينوي المخاطرة به ضد الإنتر.

وعلى الرغم من أن باولو ديبالا قد يعود إلى قائمة الفريق، ويبدأ على مقاعد البدلاء، إلا أن بيرلو قد يضطر إلى الاستغناء عن موراتا، وآرثر ميلو.

وقد تم تأكيد إصابة لاعب خط الوسط البرازيلي آرثر بالحمى، بينما يعاني موراتا من أنفلونزا في المعدة، ومن المرجح أن يغيب لاعب خط وسط برشلونة السابق عن مباراة إنتر، بينما سيبدأ المهاجم الإسباني من مقاعد البدلاء إذا تعافى في الوقت المناسب.

واستبدل موراتا بديان كولوسيفسكي في الشوط الثاني من مباراة يوفنتوس وروما السبت الماضي، وكشف بيرلو أن اللاعب السويدي سيبدأ ضد "النيراتزوري.