أحمد موسى عن هزيمة الأهلي أمام بايرن ميونخ: "مش تقيلة" (فيديو)

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علق الإعلامي أحمد موسى، على هزيمة فريق الأهلي أمام منافسه بايرن ميونخ، بهدفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.



وقال موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "تلقينا هزيمة ليست ثقيلة كما حدث مع برشلونة، والحمد لله مبسوطين"، مكملا: "جميع وسائل الإعلام تتحدث عن مباراة الأهلي وبايرن".



وأكمل "كان ممكن نخسر بـأكثر من 10 أهداف زي ما حصل مع برشلونة"، مردفا: "نجوم الأهلي قدموا من عليهم، نغلق هذه الصفحة ونستعد لمواجهة بطل البرازيل"، معلقا: "يوجد فوارق كبيرة وزمن المفاجآت مش موجود، شكرا ليكم يا أبطال على الأداء".

