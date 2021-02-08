أحمد موسى عن هزيمة الأهلي أمام بايرن ميونخ: "مش تقيلة" (فيديو)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
علق الإعلامي أحمد موسى، على هزيمة فريق الأهلي أمام منافسه بايرن ميونخ، بهدفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "تلقينا هزيمة ليست ثقيلة كما حدث مع برشلونة، والحمد لله مبسوطين"، مكملا: "جميع وسائل الإعلام تتحدث عن مباراة الأهلي وبايرن".

وأكمل "كان ممكن نخسر بـأكثر من 10 أهداف زي ما حصل مع برشلونة"، مردفا: "نجوم الأهلي قدموا من عليهم، نغلق هذه الصفحة ونستعد لمواجهة بطل البرازيل"، معلقا: "يوجد فوارق كبيرة وزمن المفاجآت مش موجود، شكرا ليكم يا أبطال على الأداء".

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