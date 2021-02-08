سامح شكري: اجتماع وزراء الخارجية العرب أكبر دعم للقضية الفلسطينية (فيديو)



وأضاف وزير الخارجية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اجتماع اليوم تعبير عن التضامن والحفاظ على الأمن القومي العربي والقضية الفلسطينية.



وتابع وزير الخارجية أن دور مصر واهتمامها بالقضية الفلسطينية في كافة الاجتماعات سواء الاجتماع الرباعي او اجتماع الفصلئل الفلسطينية او وزراء الخارجية العرب.



قال سامح شكري وزير الخارجية المصري إن حرص وزراء الخارجية العرب الذين حرصوا على التواجد في القاهرة اليوم رغم جائحة كورونا تأكيد على الحرص على القضية الفلسطينية وأكبير دعم لها.