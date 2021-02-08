الزمالك يسعى لتجهيز طائرة خاصة للسفر للسنغال

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
رامي بشاي


تسعى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي، لتجهيز طائرة خاصة لنقل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للسنغال استعدادا لمواجهة فريق تونجيث السنغالي والمقرر لها 23 فبراير الجاري بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .

وترغب اللجنة في تجهيز الطائرة وذلك في إطار توفير كل المتطلبات للفريق في مشواره الإفريقي ولتفادي تعرض اللاعبين للإرهاق والإجهاد وكذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة اللاعبين لتفادي انتشار فيروس كورونا .

وتعتبر مواجهة الزمالك وتونجيث ثانية مباريات الفريق بدور المجموعات حيث يبدأ الأبيض مشواره يوم الجمعة المقبل، باستضافة فريق مولودية الجزائر، بالمباراة التي ستقام على استاد القاهرة.

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