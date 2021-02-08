مولر يلتقط صورة بقميص كهربا.. وحساب البايرن: ضحكتك فيها كهربا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
هشام البلك


التقط توماس مولر نجم بايرن ميونخ صورة تذكارية بقميص محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي عقب مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مبدياً ابتسامة كبيرة على وجهه.

ونشر الحساب الرسمي لبايرن ميونخ صورة مولر بقميص لاعب الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها قائلاً: "ضحكتك فيها كهربا" في إشارة إلى الأغنية الشهيرة للنجم الإماراتي حسين الجسمي.

وتأهل بايرن ميونخ للمباراة النهائية ليضرب موعداً مع تيجريس أونال المكسيكي، بينما ينافس الأهلي على المركز الثالث، عندما يواجه فريق بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، ساعياً لتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في بطولة 2006 عندما توج بالميدالية البرونزية على حساب كلوب أمريكا المكسيكي.

وحرص مولر على نشر الصورة أيضاً عبر حسابه على موقع "إنستجرام" وعلق عليها قائلاً: "شكراً للنادي اللأهلي على نصف النهائي العظيم والحضور الرائع".

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