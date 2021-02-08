حقيقة مقتل صبحي كابر صاحب أحد المطاعم الشهيرة

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علق صبحي كابر، صاحب سلسلة المحلات الشهيرة على شائعات مقتله التي تم تداولها اليوم على منصات التواصل الاجتماعي.



وتابع "كابر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين: "فوجئت ولقيت الناس كلها بتكلمني بتطمن علي، ورغم أن أنا زعلت من الخبر، بس فرحت لما لقيت الناس بتكلمني وتطمن علي، وأنا بخير الحمد لله والمزرعة تمام ".



وأضاف: "ماحصلناش اي حاجة وما ليش علاقة بالقصة، وماليش في المشاكل تقريبًا، حد حاول يسوق الفكرة، بس الحمد لله ربنا معانا ".

