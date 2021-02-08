حقيقة مقتل صبحي كابر صاحب أحد المطاعم الشهيرة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
علق صبحي كابر، صاحب سلسلة المحلات الشهيرة على شائعات مقتله التي تم تداولها اليوم على منصات التواصل الاجتماعي.

وتابع "كابر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين: "فوجئت ولقيت الناس كلها بتكلمني بتطمن علي، ورغم أن أنا زعلت من الخبر، بس فرحت لما لقيت الناس بتكلمني وتطمن علي، وأنا بخير الحمد لله والمزرعة تمام ".

وأضاف: "ماحصلناش اي حاجة وما ليش علاقة بالقصة، وماليش في المشاكل تقريبًا، حد حاول يسوق الفكرة، بس الحمد لله ربنا معانا ".

أخبار تهمك

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ يوم

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان في موقف محرج قبل مواجهة خيتافي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على إصابة نجم الأهلي بعد خروجه أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

منذ ساعة

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة علي معلول أمام بايرن ميونخ

منذ 36 دقيقة

نوير: سعداء بالتأهل لنهائي مونديال الأندية.. ونعلم أن الأهلي بايرن ميونخ إفريقيا

منذ ساعة

7 أرقام تحققت من هزيمة الأهلي أمام بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية

منذ ساعة و 20 دقيقة

هدف الأهلي والزمالك السابق.. بيليات يتلقى عرضين من الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع السجائر بالسوق المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من الشناوي بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:25 م

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

08:34 م

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

06:00 م

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع