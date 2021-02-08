برلماني: المرحلة الأولى من حياة كريمة تستهدف 4.5 مليون مواطن

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
قال النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المستهدف من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كبير للغاية وشريحة ضخمة من المواطنين المصريين، موضحًا أن المرحلة الأولى فقط وفق تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، تصل إلى نحو 4.5 مليون مواطن.

وأشار "أبو زيد" في تصريحات له، مساء اليوم الإثنين، الى أن مبادرة حياة كريمة تأتي ضمن المبادرات التنموية المتواصلة، لتحسين جودة حياة المواطن المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة له والارتقاء بالظروف التي يعيش فيها.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن اعتمادات المرحلة الأولى للمبادرة، والتي تصل إلى نحو 20 مليار جنيه لعدد 375 قرية يستيفد منها حوالي 4.5 مليون مواطن يؤكد على ضخامتها، موضحًا أن المبادرات الحياتية والمعيشية، من جانب الدولة للارتقاء بحياة المواطنين المصريين مستمرة على مدى الساعة، ولا يمكن لأحد التقليل منها وهو جهد غير مسبوق بمعنى الكلمة.

وأضاف أبو زيد أن مبادرة "حياة كريمة" مبادرة وطنية وإنسانية رفيعة، للارتقاء بالانسان المصري وتطوير القرى والنجوع التي تحتاج للرعاية صحيًا وتعليميا وخدميا، مؤكدا أنه لم يسبق في العصور الماضية، أن قدمت مبادرة بهذا الشكل أو تستهدف كل هذه الشرائح من المواطنين.

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