الكاف يشيد بالأهلي بعد مباراته أمام بايرن ميونخ
الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:59 م
علي نبوي
أشاد الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» بمستوى الفريق الأول
لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام بايرن ميونيخ الألماني، رغم الخسارة بنتيجة 2-0، في
نصف نهائي كأس العالم للأندية، التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، على استاد أحمد بن علي
بالدوحة.
وكتب الحساب الرسمي لـ«كاف» عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:
«أداء عظيم من أبطال إفريقيا أمام البايرن.. جعلتمونا فخورين، فلتستعدوا للمباراة القادمة».
ويلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل على
تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.