المفوضية الأوروبية: الاقتصاد سيتعافى في الربع الثاني مع تسارع توزيع اللقاحات

قال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية الاثنين إن اقتصاد أوروبا من المرجح أن يتعافى في الربع الثاني من هذا العام لأن تسارع توزيع لقاحات كوفيد-19 سيسمح للحكومات بأن ترفع تدريجيا إجراءات العزل العام.





وانكمش اقتصاد منطقة اليورو 0.7 بالمئة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020 ويتوقع خبراء اقتصاديون أنه سينكمش مجددا في الربع الأول من هذا العام.





وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن الاقتصادين الأمريكي والياباني سيعودان إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الحالي، لكن اقتصاد الدول التسع عشرة التي تتشارك في اليورو لن

يلحق بهما حتى العام القادم.





وقال دومبروفسكيس، الذي يشرف على الشؤون الاقتصادية والتجارة، لرويترز إن أوروبا أبطأ في التعافي لأن سلطات الصحة العامة في الاتحاد الأوروبي استغرقت وقتا أطول من الولايات المتحدة أو

بريطانيا في الموافقة على لقاحات للاستخدام العام.





وأضاف قائلا "نتوقع أن يعود الاقتصاد الأوروبي إلى مستويات ما قبل الأزمة في 2022."





وجاءت تعليقاته قبل أن تنشر المفوضية أحدث توقعاتها الاقتصادية في 11 فبراير شباط.