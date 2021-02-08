طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة علي معلول أمام بايرن ميونخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
علي نبوي

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن علي معلول لاعب الفريق تعرض للإصابة بثقل في العضلة الخلفية، منعه من استكمال مباراة بايرن ميونيخ اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

 

وأضاف: «فضلنا استبدال اللاعب في الشوط الأول بعد أن اشتكي من آلام الخلفية حتى لا تتفاقم الإصابة».

 

وأوضح أن عملية تجهيز اللاعب بدأت عقب انتهاء مباراة اليوم مباشرة من أجل اللحاق بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام مباراة بالميراس البرازيلي الخميس المقبل.

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