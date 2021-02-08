عمرو السنباطي عن زيارة "السيسي" لعزبة الهجانة: يكتب تاريخ جديد لمصر الحديثة

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قال النائب عمرو السنباطي، أحد نواب دائرة مصر الجديدة، إن سكان عزبة الهجانة يتمتعون بطيبة غير عادية معقبًا: "من الاماكن الي تتحب بمجرد زيارتها، طيبة أهلها وبساطتهم وكرمهم، تخلينا ننزل هناك ونشتغل بقلب وحب "



وتابع "السنباطي"، خلال مداخلة هاتفية مكع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON"، مساء الاثنين: " هذه المنطقة ينقصها كافة الخدمات من كافة النواحي ويقطنها قرابة 3 مليون نسمة وبزيارة الرئيس برفقة 11 وزير ومحافظ القاهرة شيء يحسب للدولة ويؤكد أن تاريخ مصر يكتب بالفعل من جديد ".



وأوضح أن إنشاء محور الوفاء والامل واختيار موقعه تم بمنتهى الذكاء، بالاضافة إلى أن قاطني هذه المنطقة كانوا يقطنون تحت كابلات الضغط العالي، ومن ثم حياتهم كانت في خطر، مؤكدًا أنه عندما بدأت عمليات تسكين سكان محور الوفاء والامل في إسكان " أهالينا " كان الرعيل الاول من السكان يشعر بالقلق، ولكن فور نقل الفوج الاول من الاهالي شعروا بسعادة بالغة.



ولفت إلى أن الوحدات التي تم نقلهم إليها مجهزة على أعلى مستوى، كاشفًا أن أول الاسر التي جرى نقلها ليلًا في هذه المنطقة قاموا بالاتصال بجيرانهم وعبروا لهم عن سعادتهم بالاسكان الجديد مما أزال خوفهم وقلقهم خاصة بعدما شاهدوا صور الوحدات التي تم نقل سابقيهم إليها وسارعوا بالمبادرة في عملية النقل.



وأشار إلى أن ملف عزبة الهجانه سيفتح بقوة في الفترة القادمة لتوصيل كافة الخدمات للمنطقة التي تحتاج لشبكة طرق وإنارة ليلية لها ومدارس ومستشفيات وعربات إسعاف مجهزة تكون قادرة على الدخول في حال حدوث أي مكروه مؤكدًا أن مايشهده الملف الان يؤكد أن مصر ستنتقل لمرحلة وتاريخ أفضل لقاطني هذه المناطق "

