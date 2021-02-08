رضا عبد العال: "العالم كان ينتظر خسارة الأهلي والشوط الأول مروحناش الاستاد"









أكد رضا عبد العال، لاعب النادي الزمالك والأهلي السابق، أن النادي الأهلي واجه ضغط كبير غير عادي، حيث إن العالم كله ينظر إلى المباراة وينتظر خسارة الأهلي وليس فوزه خلال مباراته اليوم ضد نادي بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية، معقبًا: "كان في جماهير بتقولي تتوقع الأهلي يشيل كام".





وأضاف "عبد العال"، خلال تحليل مباراة الأهلي والبايرن، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن كان ينتابه دائمًا حالة من القلق من تكتيك المدير الفني للنادي الأهلي موسيماني، من خلال التغييرات والتشكيل، متابعًا: "الشوط الأول الاهلي مراحش ستاد المباراة".



