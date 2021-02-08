لميس الحديدي تنفعل على الزملكاوية: "كنتوا منتظرين نتيجة 6-0 .. انتوا عارفينها بتروح لمين"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
علقت الاعلامية لميس الحديدي، على نتيجة مباراة النادي الاهلي أمام " بايرن ميونخ "، قائلة: "المباراة خلصت..النتيجة معقولة جدًا، الناس الي كانت متوقعة 6 مقابل صفر للاهلي أو 8 مقابل 1.. مش عايزة أتكلم الحمد لله".

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، قائلة: "لكن كتير من مشجعي الزمالك كانوا منتظرين 6 لبايرن ميونخ مقابل صفر للاهلي، وأنا بقلهم بلاش الموضوع، ده إنتوا عارفين كويس 6-1 بيروح فين وبيجي لمين، بلاش نتكلم عليه، كنت أتمنى أن كل المشاعر تبقى لصالح النادي الاهلي بإعتباره ممثلًا لمصر لكن هنعمل إيه ؟ ده قدرنا".

ولفتت إلى أن الاهلي لعب مباراة مشرفة متابعة: "كل الناس الي كانت متخيلة نتيجة برشلونة، لازم تعرفوا إن النادي الاهلي محترم ومتماسك ممكن ميكنش عنده أفضل اللاعبين، لكن الاهلي متماسك بروح الفانلة الحمرا اللي أنتوا كمشجعين زمالك ببتريقوا عليها".

أخبار تهمك

أول تعليق من الشناوي بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد في ورطة قبل مواجهة خيتافي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع السجائر بالسوق المصري

منذ حوالي 4 ساعات

هدف الأهلي والزمالك السابق.. بيليات يتلقى عرضين من الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

7 أرقام تحققت من هزيمة الأهلي أمام بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ يوم

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة الا ربع

زيدان في موقف محرج قبل مواجهة خيتافي

منذ 42 دقيقة

نوير: سعداء بالتأهل لنهائي مونديال الأندية.. ونعلم أن الأهلي بايرن ميونخ إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعرف على إصابة نجم الأهلي بعد خروجه أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:25 م

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

08:34 م

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

06:00 م

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع