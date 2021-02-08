الصين تشدد قبضتها على المنصات الإلكترونية

أصدرت هيئة تنظيم السوق في الصين إرشادات جديدة لمكافحة الاحتكار تستهدف المنصات الالكترونية مع تشديد القيود المفروضة سابقا على كبار شركات التكنولوجيا في البلاد.





القواعد، التي أصدرتها هيئة تنظيم السوق في الصين SAMR، تفرض قيودا على حرية شركات التكنولوجيا من أجل انشاء منافسة عادلة والحد من التلاعب بالسوق.





وتسعى الهيئة للقيام بذلك من خلال توقيف تثبيت الأسعار ومنع استخدام الشركات البيانات والخوارزميات للتلاعب في السوق





ومن المتوقع أن تفرض القرارات الجديدة في الصين الضغوط على مواقع التجارة الإلكترونية مثل Taobao و Tmall التابعة لمجموعة علي بابا و JD.com. وكما ستؤثر أيضا الإرشادات الجديدة على خدمات الدفع كـ Alipay من Ant Group أو WeChat Pay

ويذكر أن قطاع التكنولوجيا عامة شهد ارتفاع بالإيرادات في السوق الصيني بأكثر من 14% خلال العام الماضي بدعم من جائحة كورونا التي دفعت الأفراد لاستخدام الانترنت بشكل أكبر





ومن الجدير بالذكر أن في ديسمبر الماضي أتم إطلاق تحقيق لمكافحة الاحتكار على مجموعة علي بابا كما ومنع المشرعون الشركة من العديد من الممارسات تشمل إجبار التجار على توقيع اتفاقيات تعاون حصرية على حساب منصات الإنترنت الأخرى.