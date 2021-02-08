غدا.. بعد أن هدد بالانتحار.. شريف الدسوقي ضيف سيد علي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

آثار الفنان شريف الدسوقي الجدل خلال الأيام الماضية بعد أن هدد بالانتحار في ميدان عام إذا لم تنتهي أزمنة مع منتج فيلم وقفة رجالة.

ويحل الفنان شريف الدسوقي ضيفاً على برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة الحدث اليوم الفضائية غداً، ويكشف لأول مرة تفاصيل الأزمة وحال السينما والدراما في مصر.

ويتحدث الدسوقي عن حال الفنانين ومعناتهم مع شركات الإنتاج، وعن مشوارة الفني.

ويذكر أن شريف الدسوقي قدم شخصية "سبعبع" بمسلسل "100 وش" الذي قدم بطولتة الفنان اسر ياسين والفنانة نيللي كريم.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من الشناوي بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 6 ساعات

7 أرقام تحققت من هزيمة الأهلي أمام بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية

منذ ساعة و 11 دقيقة

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ يوم

زيدان في موقف محرج قبل مواجهة خيتافي

منذ 41 دقيقة

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة الا ربع

نوير: سعداء بالتأهل لنهائي مونديال الأندية.. ونعلم أن الأهلي بايرن ميونخ إفريقيا

منذ أقل من ساعة

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع السجائر بالسوق المصري

منذ حوالي 4 ساعات

هدف الأهلي والزمالك السابق.. بيليات يتلقى عرضين من الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على إصابة نجم الأهلي بعد خروجه أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ريال مدريد في ورطة قبل مواجهة خيتافي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:25 م

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

08:34 م

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

06:00 م

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع