أديب عن مباراة "الأهلي -بايرن": "أي حد يفكر يحفل على الأهلي مش هيعرف"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على خسارة الأهلي أمام نادي بايرن ميونيخ ضمن بطولة كأس العالم للأمدية، قائلا: "أي حد بيفكر يحفل على الأهلي مش هيعرف، مفيش أدوات تحفيل".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هناك فرق بين القوى الجسمانية بين لاعبي البايرن والأهلي، مضيفا: "واحدة ماكينة ألمانية، والتاني عنده روح فرعونية"، متوجها بالتحية للاعب محمد الشناوي.

وأضاف، "لو هنعمل تمثال نعمل لمحمد شناوي.. هى دي روح الفانلة الحمراء"، لافتا إلى أن النادي الأهلي لو كان لديه مهاجم يجيد التوجه للمرمى كان يمكن يحدث تغير، مشيدا بجمهور النادي الأهلي.

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