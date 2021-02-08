مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: سياسات ترامب كانت غريبة

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قال جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق الأمريكي في إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن سياسات دونالد ترامب كانت غريبة على الديمقراطية الأمريكية، مؤكدا أنه لم يفهم ما تضمنه اتفاق إيران النووي.



وأضاف بولتون، في حديثه لقناة "الغد"، أنه لا يعتقد أن يسجن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتقدا أنه بموجب الدستور الأمريكي العقوبة الوحيدة لترامب هو أن يتم عزله وعدم إتاحة الفرصة له لخوض انتخابات منصب الرئاسة، وهي إجراءات سياسية تخص مجلس الشيوخ.



كما أكد أنه لا يعتقد أن هناك تهديدات للديمقراطية الأمريكية، مشيرا إلى أن المخاطر تتجسد فى ادارة ترامب والسياسات التي لم نراها من قبل وهي منذ القرن الماضي.



واعتقد مستشار الأمن القومي السابق الأمريكي، أن الأمر تحسن مع ترامب وفلسفته في التوجه السياسي، لن تدوم، مؤكدا أن ما حدث يوم 6 يناير واقتحام مجلس الشيوخ كان يوما حزينا.



