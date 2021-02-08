بعد زيادة أعداد المصابين بكورونا.. هل تفرض السعودية حظر التجول كليا؟

مطالبات بفرض حظر كلى

توقعات بالعودة لتطبيق إجراءات احترازية صارمة

فترة صعبة

وزارة الداخلية والحظر

إحصائيات كورونا فى السعودية



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، تسجيل 356 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليصبح إجمالى عدد الحالات المؤكدة فى المملكة 370 ألفا، و643 حالة، من بينها 2415 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 401 حالة حرجة.



كما تم تسجيل 298 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 361 ألفا، و813 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6406 حالات، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة، وتم إجراء 48 ألفا، و260 فحصا مخبريا.



ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

فى ظل الارتفاع الذى تشهده المملكة العربية السعودية مؤخرا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، شدد السلطات السعودية إجراءاتها للحد من تفشى الفيروس، إذ اتخذت العديد من الوزارات والهيئات والمنشآت قرارات عدة، تقضى بتشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وبالتزامن مع تلك الإجراءات، اتجه عدد كبير من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، إلى التفاعل مع هاشتاج، يطالب بفرض حظر كلى بالبلاد، للحد من تفشى المرض، الذى بدأ يسجل ارتفاعا فى أعداد المصابين به، رغم انخفاض امعدلات الإصابة التى شهدتها السعودية خلال الفترة الأخيرة، وفقا لوسائل إعلام سعودية.وتصاعدت لهجة التحذيرات بالمملكة، وسط مطالبات حكومية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمواجهة الزيادة التى طرأت على أعداد المصابين بالفيروس.ونقلت مواقع ووسائل إعلام سعودية، عن الدكتور أحمد الغامدى، وهو استشارى مساعد فى طب الأسرة والطوارئ، إن هناك خطورة من تداعيات تواصل ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى المملكة، بعد أشهر من انخفاض المعدل.وفى لقاء مع قناة "الإخبارية" السعودية، توقع الغامدى العودة لتطبيق إجراءات احترازية صارمة، وعلى رأسها منع التجول والتجمعات، فى حال مواصلة الحالات فى الارتفاع خلال الأيام المقبلة.ورصدت وزارة الصحة، زيادة جديدة فى معدل إصابات كورونا بالمملكة، وهو ما يؤكد على استمرار تزايد الإصابات بالفيروس خلال الفترة الأخيرة بعد فترة من التراجع الملحوظ بين المواطنين والمقيمين فى المملكة، الأمر الذى يستدعى التشديد على الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.وحذر الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودى، من خطورة الأمر، مشددا على أن المملكة تمر بفترة صعبة جدا، وفى حال استمرار التهاون والتراخى فى تطبيق الإجراءات الاحترازية سيكون هناك قرارات أخرى صارمة على المخالفين.وأكد وزير الصحة السعودى أن السبب وراء زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد فى المملكة مرة أخرى يرجع إلى التراخى فى التدابير الوقائية.وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، تطرقت وزارة الداخلية السعودية، قبل أسبوع، للحديث عن إمكانية فرض حظر جديد للتجول للحد من تفشى جائحة كورونا، إذ قال طلال الشلهوب، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، إنه سيتم فرض حظر التجول متى ما دعت الحاجة، وبناء على توصيات اللجنة المعنية، مضيفا: "نشهد حاليا بداية تبدل الأجواء، ودخول فصل الشتاء، وتزايد التجمعات العائلية وغير العائلية وتهاون البعض فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية".