رغم الهزيمة.. نجوم الفن يحيون الأهلي على أداءه البطولي أمام فريق بايرن ميونخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
حرص عدد من نجوم الفن على توجيه رسالة للنادي الأهلي، وذك عقب خسارته مع بايرن ميونخ، في مباراة اليوم.

وكتبت أنغام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائله: "كل الاحترام لرجال وابطال الأهلى شرفتونا".

وكتبت رانيا يوسف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائله: " شكرا لاعبي الأهلي الأبطال على مباره اليوم أمام بايرن ميونخ، تجربه وأداء محترم ننتظر منكم التتويج بالمركز الثالث في البطولة".

وغردت آيتن عامر عبر حسابها على "تويتر" قائله: "فخورة بيك يا أهلي على الحلوة والمرة معاك الأهلى شكرًا لكل الفريق الرجالة بجد"، وكتبت ندى بسيوني قائله: "شكرًا للاعبي الأهلي، رجال فوق العادة على الحلوة والمرة معاه الحمد لله".

وقال الفنان أحمد السعدني قائلا: "الحمد لله مع فرقة معندهاش عزيز ولا غالي ولا تعرف الرحمة الخروج بالنتيجة دي انجاز كبير فعلا".

وانتهت مباراة النادي الأهلي مع بايرن ميونيخ، بفوز "ميونيخ" بهدفين مقابل لا شئ، وتابع المباراة عدد كبير من نجوم الفن والجمهور كما أبدو تعليقاتهم عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
رغم الهزيمة.. نجوم الفن يحيون الأهلي على أداءه البطولي أمام فريق بايرن ميونخ
رغم الهزيمة.. نجوم الفن يحيون الأهلي على أداءه البطولي أمام فريق بايرن ميونخ
رغم الهزيمة.. نجوم الفن يحيون الأهلي على أداءه البطولي أمام فريق بايرن ميونخ
رغم الهزيمة.. نجوم الفن يحيون الأهلي على أداءه البطولي أمام فريق بايرن ميونخ
رغم الهزيمة.. نجوم الفن يحيون الأهلي على أداءه البطولي أمام فريق بايرن ميونخ
رغم الهزيمة.. نجوم الفن يحيون الأهلي على أداءه البطولي أمام فريق بايرن ميونخ
رغم الهزيمة.. نجوم الفن يحيون الأهلي على أداءه البطولي أمام فريق بايرن ميونخ
رغم الهزيمة.. نجوم الفن يحيون الأهلي على أداءه البطولي أمام فريق بايرن ميونخ

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

‏بايرن ميونيخ الفجر الأهلي اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل.. زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع السجائر بالسوق المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على إصابة نجم الأهلي بعد خروجه أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد في ورطة قبل مواجهة خيتافي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

نوير: سعداء بالتأهل لنهائي مونديال الأندية.. ونعلم أن الأهلي بايرن ميونخ إفريقيا

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من الشناوي بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

هدف الأهلي والزمالك السابق.. بيليات يتلقى عرضين من الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة الا ربع

7 أرقام تحققت من هزيمة الأهلي أمام بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

زيدان في موقف محرج قبل مواجهة خيتافي

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

جولة مع الفنانين.. نبيل الحلفاوي عن لاسارتى: أثبت كفاءته

حقيقة إصابة آيتن عامر بكورونا

بايرن ميونخ يحذر الأهلي والدحيل قبل مونديال الأندية

"لا يندفع".. تعليق صارم من نبيل الحلفاوي عقب انتهاء الشوط الأول من مباراة الاهلي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:25 م

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

08:34 م

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

06:00 م

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع