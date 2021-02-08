أستاذ تمريض: فكرة وضع معجون الأسنان على الحروق عفا عليها الزمن (فيديو)

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قالت الدكتورة كريمة الشامي، أستاذ التمريض بجامعة المنصورة، إن فكرة استخدام معجون الأسنان حال التعرض للحرق أمر غير صحيح، معقبة: "فكرة معجون الأسنان على الحرق فكرة عفا عليها الزمن، وغير صحيحة".



وأضافت "الشامي" خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن الحرق من الدرجة الأولى من الممكن علاجه بوضعه تحت الماء، واستخدام أي كريم للحروق، موضحة أن الحرق من الدرجة الأولى يؤدي إلى احمرار الجلد ووجود بعض الألم.



ولفتت إلى أن الحرق من النوع الثاني يؤدي غلى "فقاقيع"، وعلاجه يكون من خلال وضع اليد أيضا تحت الماء، لان هذا يقلل الألم، وفي هذه الحالة لا يجوز فقع "الفقاقيع" التي تحتوي على البلازما التي تحتوي على كرات الدم البيضاء التي تحمي الجزء الذي تعرض للحرق، معقبة:"الماء اللي في الفقايقع نسيبها لحد ما تنشف خالص".

