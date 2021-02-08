تراجع معنويات قطاع الخدمات باليابان مع استمرار تأثير الجائحة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
أظهر مسح لمكتب مجلس الوزراء الياباني اليوم الاثنين تراجع مؤشر معنويات قطاع الخدمات للشهر الثالث على التوالي في يناير كانون الثاني، مسجلا أدنى مستوى له منذ مايو أيار الماضي بعد إعادة فرض حالة الطوارئ في مناطق طوكيو وبعض الأقاليم الأخرى.

وأظهر مسح للعاملين مثل سائقي سيارات الأجرة وعمال الفنادق وموظفي المطاعم - يسمى استطلاع "مراقبي الاقتصاد" لقربهم من اتجاهات المستهلكين والتجزئة - أن ثقتهم بالظروف الاقتصادية الحالية انخفضت 3.1 نقطة عن ديسمبر كانون الأول إلى 31.2.

هذا هو أدنى مستوى منذ أن سجل المؤشر 17.0 في مايو أيار 2020 عندما كان الاقتصاد يترنح تحت وقع الموجة الأولى من الجائحة وعانى من أسوأ ركود بعد الحرب.

وبإعادة تقييم الاقتصاد بناء على نتائج المسح، قالت الحكومة إن الاقتصاد يضعف، وخفضت توقعاتها للشهر الثالث على التوالي.

وقال أحد المشاركين في الاستطلاع، يعمل لدى شركة مالية في شمال اليابان، "عدد الإصابات بفيروس كورونا في ارتفاع. الظروف في قطاع المطاعم والفنادق والسياحة مازالت قاسية".

وارتفع مؤشر توقعات قطاع الخدمات، الذي يشير إلى مستوى الثقة في الظروف بالمستقبل، 3.8 نقطة إلى 39.9 في يناير كانون الثاني، مرتفعا للشهر الثاني على التوالي.

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