نهائي مرتقب لدورى مراكز الشباب بالسويس

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
يقام في الثانية عشر من ظهر الثلاثاء نهائي بطولة دوري مراكز الشباب بمحافظة السويس في نسختها الثامنة بين مركز شباب قرية عامر و مركز شباب سليم الحي والمقرر إقامته على ملعب مركز شباب المدينة بحى الاربعين.

وقد تأهل مركز شباب قرية عامر بعد الفوز على نظيرة مركز شباب السلام بضربات الجزاء، كما فاز مركز شباب سليم الحى على حساب مركز شباب الرائد بنتيجة 2/3.

وكما أختار مصطفي عنبه المدير الفنى لمركز شباب قرية عامر، قائمة الفريق التى تسخوض المباراةء وجاءت قائمة الفريق كالتالى: إسلام عبد الحميد، وعبد الرحمن عبد المطلب، و مصطفي وحيد، ومحمد رشاد، ومحمد سعد، ومحمد عادل، و مصطفي سلامة، و مهند سيد، و أحمد محمد شيكا، وطارق سيد، و أحمد أسامة، و عمر سالم، و محمود أشرف، و خالد حسن، عبد الرحمن صبحي، و رمضان عبد الحكيم، السيد محمد، و محمد امين، و مؤمن رضا، وحسن مصطفي، وإسلام هشام و محمد جوده، وعمر شعبان، وعبدالله محمد، و طارق عبد الهادي، وأحمد محمد أحمد.

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