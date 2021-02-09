أحدثها استضافة الحوار الوطني.. كيف دعمت مصر فلسطين في عهد السيسي؟

تزايد اهتمام الدولة المصرية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقضية الفلسطينية، وتحقيق وحدتهم، حيث استضافت القاهرة، أعمال جلسة الحوار الوطني الفلسطيني.





ويرصد " الفجر "، كل ما تريد معرفته عن دعم مصر لدولة فلسطين خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.





استضافة الحوار الفلسطيني

في ضوء دعم مصر الدائم للأشقاء الفلسطينيين، لتحقيق وحدتهم، انعقدت بالقاهرة، ‏أعمال جلسة الحوار الوطني الفلسطيني، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وتصدّرت ملفات الجلسة، العديد من القضايا الوطنية، أبرزها قضية الانتخابات التشريعية، والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية التي تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، الذي سيكون صاحب القرار من خلال صندوق الاقتراع.





دعم القضية الفلسطينية

ودائمًا ما تدعم مصر، القضية الفلسطينية، لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، في ضوء حرصها على تحقيق الوحدة والشراكة الوطنية.





اللقاءات المشتركة

ولم تتوقف طرق دعم مصر، حيث دائمًا يؤكد السيسي، في المحافل الدولية، على استمرار مصر فى جهودها تجاه القضية الفلسطينية، لكونها من ثوابت السياسة المصرية.





جهود إنسانية وطبية

وعلى صعيد آخر، قدمت مصر، جهودًا إنسانية وطبية من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية.





وفي أزمة كورونا، تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، شحنة من المستلزمات الطبية والوقائية المقدمة من مصر.





انعقدت ‏أعمال جلسة الحوار الوطني الفلسطيني، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة، حيث استهدفت إنهاء ‏الانقسام الفلسطيني وإنجاح ‏العملية الانتخابية في فلسطين والتفاهم والتنسيق حول الانتخابات الفلسطينية وكيفية إخراجها، وضمان نجاحها والالتزام بنتائجها والتوصل لتوافق وطني حولها من أجل تدشين مرحلة سياسية جديدة للشعب الفلسطيني ورسم خريطة وطنية تكون مرجعا للجميع.





ويأتي انعقاد الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، في إطار حرص مصر الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني لتحقيق وحدته.



