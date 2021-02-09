أحدثها استضافة الحوار الوطني.. كيف دعمت مصر فلسطين في عهد السيسي؟

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:32 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ياسمين مبروك
تزايد اهتمام الدولة المصرية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقضية الفلسطينية، وتحقيق وحدتهم، حيث استضافت القاهرة، أعمال جلسة الحوار الوطني الفلسطيني.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن دعم مصر لدولة فلسطين خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

استضافة الحوار الفلسطيني
في ضوء دعم مصر الدائم للأشقاء الفلسطينيين، لتحقيق وحدتهم، انعقدت بالقاهرة، ‏أعمال جلسة الحوار الوطني الفلسطيني، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتصدّرت ملفات الجلسة، العديد من القضايا الوطنية، أبرزها قضية الانتخابات التشريعية، والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية التي تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، الذي سيكون صاحب القرار من خلال صندوق الاقتراع.

دعم القضية الفلسطينية
ودائمًا ما تدعم مصر، القضية الفلسطينية، لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، في ضوء حرصها على تحقيق الوحدة والشراكة الوطنية.

اللقاءات المشتركة
ولم تتوقف طرق دعم مصر، حيث دائمًا يؤكد السيسي، في المحافل الدولية، على استمرار مصر فى جهودها تجاه القضية الفلسطينية، لكونها من ثوابت السياسة المصرية.

جهود إنسانية وطبية
وعلى صعيد آخر، قدمت مصر، جهودًا إنسانية وطبية من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية.

وفي أزمة كورونا، تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، شحنة من المستلزمات الطبية والوقائية المقدمة من مصر.

انعقدت ‏أعمال جلسة الحوار الوطني الفلسطيني، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة، حيث استهدفت إنهاء ‏الانقسام الفلسطيني وإنجاح ‏العملية الانتخابية في فلسطين والتفاهم والتنسيق حول الانتخابات الفلسطينية وكيفية إخراجها، وضمان نجاحها والالتزام بنتائجها والتوصل لتوافق وطني حولها من أجل تدشين مرحلة سياسية جديدة للشعب الفلسطيني ورسم خريطة وطنية تكون مرجعا للجميع.

ويأتي انعقاد الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، في إطار حرص مصر الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني لتحقيق وحدته.

وكان وفد مكون من قيادة حركة حماس الفلسطينية، قد وصل يوم الأحد، إلى القاهرة، للمشاركة في جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، التي تهدف إلى إنجاح الانتخابات كمقدمة لتحقيق المصالحة الشاملة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دعم فلسطين حوار فلسطينى جهود انسانيه اخر الاخبار

أخبار تهمك

نجم الزمالك السابق يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يلوم على موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل نصف نهائي كأس إسبانيا

منذ ساعة و 25 دقيقة

بعد زواجه من حلا شيحة.. 10 معلومات عن معز مسعود

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 8 ساعات

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 10 ساعة

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح غير متوقع من زيدان

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

جلسة مُباحثات مُوسعة برئاسة مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء الفلسطيني

في عهد السيسي.. كيف ساعدت مصر في حل القضية الفلسطينية خلال آخر 6 سنوات؟

حزب "المصريين": لقاء السيسي وأبو مازن تأكيد لدور مصر المحوري في القضية الفلسطينية

قمة الأردن وفلسطين ومصر.. 5 رسائل هامة لوزير الخارجية

عاجل.. مصدر مسئول: انعقاد الحوار الوطني بالقاهرة يؤكد دعم مصر لوحدة الشعب الفلسطيني

برعاية السيسي.. كل ما تريد معرفته عن جلسة الحوار الوطني الفلسطيني

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 م

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

ضربة موجعة لبرشلونة قبل نصف نهائي كأس إسبانيا

05:16 ص

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

01:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع