عاجل.. ليفاندوفسكي يضرب شباك الشناوي بالهدف الثاني

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
علي نبوي
نجح ليفاندوفسكي في إحراز الهدف الثاني لفريقه بايرن ميونيخ في شباك الأهلي بالمباراة المقامة على ستاد أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

وفي الدقيقة 85 مرر ليروي ساني الكرة عرضية من الناحية اليسرى ليقابلها ليفاندوفسكي برأسه داخل الشباك محرزا الهدف الثاني.

ويتقدم بايرن ميونيخ على الأهلي بهدفين دون رد سجلهما المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حيث سجل هدفًا في الشوط الأول وأخر في الشوط الثاني.

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