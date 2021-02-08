لميس الحديدي عن أداء الاهلي أمام بايرن ميونخ: الشناوي عظيم ومحمد هاني في أفضل حالاته

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أثنت الاعلامية لميس الحديدي، على أداء النادي الأهلي في المباراة التي تجمعه ببايرن ميونخ، قائلة: "الأهلي في الشوط التاني عامل شغل كويس..المساحات ضاقت، وثلاث هجمات، إحنا لما بنتكلم عن ميونخ، فإحنا بنتكلم عن أفضل فريق في العالم من ناحية الاداء البدني والسرعة الرهيبة والمساحات والتفكير المتميز لهذا الفريق".



وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، قائلة: "نحن نلاعب أفضل فريق في العالم، وفي المقابل النادي الاهلي في الشوط التاني، إتحسن كتير مقارنة بالاول حيث بدى الفريق مترددًا وقلقًا، وفي حالة خوف خاصة أن تشكيل موسيماني كان هجوميًا، وخروج معلول اثر بشكل كبير ".



وأشادت بأداء الشناوي في المباراة قائلة: " عامل أداء عظيم ومحمد هاني في أفضل حالاته"، مضيفة أن الجمهور له دور كبير في الملعب رغم أنه لم يتجاوز 8 الالاف مشجع، متابعة: "الجمهور حاجة عظيمة زلزلال في الملعب صوت التالتة شمال وصوت أغاني الاهلاوية في وداننا..أنا بحيي روابط الاهلي في كل مكان.. وحشنا الجمهور في الاستاد ونتمنى عودتهم في الدوري المصري لان دورهم مهم لان الكرة زي المسرح بدون جمهور بلا طعم بتفرق كتير".

