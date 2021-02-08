مادلين طبر باكية على الهواء: عزت العلايلي كان إنسان مهذب ومحترم"

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بكت الفنانة مادلين طبر على الهواء أثناء حديثها عن الفنان الراحل عزت العلايلي، واصفة إياه بأنه إنسان محترم ومهذب.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج "’آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"، موقف جمعها أن الراحل عزت العلايلي علمها والأدب في التعامل وكان يقدم لي النصائح باستمرار".



وروت موقفا جمعها به قائلة:" الراحل كان في زيارة للأردن وعندما قال له إعلامي أردني مادلين طبر دي بنتنا، كان رد الراحل لا ابنة مصر والفن المصري".

