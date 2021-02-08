أستاذ مناعة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا التي ظهرت في جنوب إفريقيا (فيديو)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في جنوب إفريقيا من المحتمل أن لا تؤثر فيها اللقاحات الخاصة بالفيروس.

وتابع "مصباح"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن بعض الشركات المنتجة للقاح مثل شركة فايزر تدخل تعديلات جديدة على اللقاح لمواكبة السلالة الجديدة لفيروس كورونا في جنوب أفريقيا.

ولفت إلى أنه لا يتوقع تحقق مناعة القطيع قبل الشتاء المقبل، خاصة أن تناول 75% من سكان العالم اللقاح أمر ليس سهلًا، مشيرًا إلى أن شركة فايز تحدثت سابقًا بانها ستقوم بتطعيم يوميًا مليون شخص، ولكنها قامت بالتراجع عن هذا الامر.

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