بعد مرور 75 دقيقة.. بايرن ميونيخ يتقدم على الأهلي بهدف ليفاندوفسكي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي
مازال فريق بايرن ميونيخ متقدمًا على الأهلي بهدف دون مقابل مع مرور 75 دقيقة من عمر المباراة المقامة على ستاد أحمد بن علي بنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويدين بايرن ميونيخ بتقدمه إلى مهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجله في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

وبعد مرور الـ30 دقيقة من الشوط الثاني أهدر الفريق البافاري أكثر من فرصة لتعزيز تقدمه في المقابل فإن هناك محاولات على استحياء من جانب لاعبي الأهلي لإدراك التعادل.

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