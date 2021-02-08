نجم يوفنتوس جاهز لمواجهة إنتر ميلان

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي يستعد لمواجهة نظيره إنترميلان غدًا الثلاثاء على ملعب أليانز ستاديوم في إطار مباراة العودة في الدور قبل النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن يوفنتوس متفائل كثيرًا بعودة نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا إلى طاقته الكاملة والعودة للانضمام إلى القائمة بعد غيابه في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن ديبالا قد يتواجد أمام روما لكن أندريا بيرلو  المدير الفني ليوفنتوس أعلن عدم جاهزية النجم الأرجنتيني.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ديبالا مستعد أكثر من أي وقت مضى للعودة إلى صفوف الفريق مشيرة إلى أنه قد يجلس على مقاعد البدلاء خلال مباراة الغد أمام إنتر ميلان.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أنه من غير المستبعد مشاركة ديبالا في جزء بسيط من مواجهة الغد في حالة تواجده في قائمة السيدة العجوز. 

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن يوفنتوس تمكن من الفوز على إنترميلان بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب التي أقيمت في معقل النيراتزوري في الأسبوع الماضي.

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